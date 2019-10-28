2019-10-28T14:47:35+03:00
Политика

США посоветовали укрепляться на юге из-за «российской угрозы»

С таким предложением выступил бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу
Елена АКИМОВА
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США задумались о расширении присутствия в Черном мореСША задумались о расширении присутствия в Черном мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США предлагают расширять свое влияние на юге из-за «российской угрозы». Следует увеличить присутствие в Восточном Средиземноморье и Чёрном море. С таким предложением выступил бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу.

Американский политик уверен, что Москва уже работает в данном направлении и расширят свое влияние на указанных территориях. Это может дестабилизировать обстановку на Западе.

Выход из ситуации один - инвестировать в новые военные технологии и наращивать морскую мощь альянса, уверен Вершбоу.

Причём, по его мнению, ведущую роль в укреплении НАТО на юге должна сыграть Анализируя заявления политика многие российские эксперты сошлись во мнении, что альянс теряет авторитет среди участников, потому что пытается оказывать на них давление.

- Вершбоу обвиняет Турцию в сотрудничестве с Россией, но Анкара выбирает то, что выгодно именно им. Но США хотят только давить. И Вершбоу это подтверждает, обвиняя эти государства без фактов, потому что их в его арсенале нет, - комментирует RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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