2019-10-28T04:36:10+03:00
Политика

Генсек НАТО назвал сообщение США о ликвидации главаря ИГ* «важным шагом» в борьбе с терроризмом

Столтенберг отметил, что Альянс остается приверженным борьбе с «Исламским государством»*
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сообщение американского лидера Дональда Трампа об операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади «важным шагом» в борьбе с терроризмом.

«Объявление США об операции против Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в наших усилиях по борьбе с международным терроризмом. НАТО остается приверженной борьбе с нашим общим врагом ИГИЛ*», - написал генсек Североатлантического альянса на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент США Дональд Трамп торжественно объявил, что американцам удалось уничтожить главаря ИГ*. При этом он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста

Правда, доказательств смерти аль-Багдади пока нет, и в Минобороны России усомнились в том, что эта информация соответствует действительности

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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