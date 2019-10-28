Генсек НАТО назвал сообщение США о ликвидации главаря ИГ* «важным шагом» в борьбе с терроризмом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сообщение американского лидера Дональда Трампа об операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади «важным шагом» в борьбе с терроризмом.
«Объявление США об операции против Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в наших усилиях по борьбе с международным терроризмом. НАТО остается приверженной борьбе с нашим общим врагом ИГИЛ*», - написал генсек Североатлантического альянса на своей странице в Twitter.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент США Дональд Трамп торжественно объявил, что американцам удалось уничтожить главаря ИГ*. При этом он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста
Правда, доказательств смерти аль-Багдади пока нет, и в Минобороны России усомнились в том, что эта информация соответствует действительности
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU