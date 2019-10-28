2019-10-28T16:58:38+03:00
Политика

Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади

Вероятно, это будут фрагменты спецоперации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США не исключает, что видео ликвидации террориста опубликуютПрезидент США не исключает, что видео ликвидации террориста опубликуютФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США признался журналистам, что в Белом доме допускают публикацию фрагментов спецоперации по уничтожению аль-Багдади. В воскресенье 27 октября Дональд Трамп выступил с официальным заявлением о том, что американские военные уничтожили главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Спецоперация прошла в сирийском городе Идлиб, откуда аль-Багдади якобы собирался вывезти семью. Но перебраться через границу он не успел.

Не все страны поверили в заявление американских властей. В Ираке, например, считают, что сама террористическая организация была создана силами США. Ее ликвидировали после того, как «истек срок годности». В Кремле не спешат с выводами, поскольку какого-либо подтверждения уничтожения террориста не поступало.

В беседе с журналистами глава Белого дом подтвердил свою готовность опубликовать видео, правда, пока вопрос не решен о конца.

- Возможно, мы возьмем некоторые части и опубликуем их, - приводит слова Трампа РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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