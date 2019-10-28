СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-28T14:20:31+03:00

Кремль: если главарь ИГ*уничтожен, можно говорить о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Если заявление о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате американской спецоперации подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе американского президента Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом», - сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что сама по себе новость о ликвидации террориста «не может вызвать негативной реакции российских властей».

Ранее в Кремле на стали комментировать информацию о ликвидации главаря ИГ* и призвали ориентироваться на позицию Минобороны. Тем временем, в военном ведомстве усомнились в реальности проведения операции

Напомним, 27 октября Трамп торжественно объявил, что американским военным удалось уничтожить аль-Багдади. При этом он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за содействия в ликвидации террориста.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU