2019-10-28T15:33:14+03:00
В мире

В МИД Ирана заявили, что США ликвидирует ИГ* из-за «истечения срока годности»

Официальный представитель иранского министерства уверен, что террористическая организация была создана американцами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главарь террористической организации был убит в ходе спецоперации американских военныхГлаварь террористической организации был убит в ходе спецоперации американских военныхФото: REUTERS
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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави завил, что запрещенную в России организацию «Исламское государство» создал американца. Ликвидация главаря террористической банды стала, по его мнению, стала просто закрытием проекта. Напомним, в воскресенье 27 октября президент США Дональд Трамп официально объявил, что аль-Багадади уничтожен. По информации СМИ, он пытался перевезти семью из города Идлим через границу Турции и Сирии. Американские военные якобы застигли его врасплох и после небольшой перестрелки, главарь террористов был убит – он взорвал жилет смертника.

- Все в курсе того, что ИГ* и Абу Бакр аль-Багдади, как и те, кто стоит в главе террористических группировок, которые, по их же собственному признанию, были созданы американцами, имеют «срок годности», - приводит слова чиновника телерадиокомпания IRIB.

Мусави уверен, что США так поступает не в первый раз. С окончанием «срока годности» группировку уничтожают. По мнению иранского политика, Трампу выгодна ликвидация одного из крупнейших террористов мира, потому что приближаются выборы президента США.

Ранее стало известно, что США расширяет список санкций против Ирана.

*Запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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