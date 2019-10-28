Президент Франции пообещал защитить мусульман после расстрела у мечети
Эммануэль Макрон осудил нападение у мечети в городе Байонн. Вооруженный мужчина днем 28 октября начал расстреливать прихожан, он успел ранить двух человек, одного из них достаточно серьезно – пуля попала в грудь. Задержали нападавшего позже, он находился у себя в доме. Вероятно нападение 84-летний мужчина планировал заранее. В его машине нашли газовый баллон. Использовать его он, судя по всему, не успел. Установлена личность подозреваемого, но не его мотивы. Известно, что участвовал в местных выборах от «Нацфронта» в 2015 году.
Президент Франции прокомментировал случившееся в твиттер:
- Я решительно осуждаю отвратительное нападение, совершенное перед мечетью Байонна. Я мысленно с жертвами. Республика никогда не потерпит ненависти. Мы сделаем все, чтобы наказать виновных и защитить наших соотечественников мусульманской веры.
Поддержку мусульманской общине выразил также глава МВД Кристоф Кастанер через соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU