Президент Франции пообещал защитить мусульман после расстрела у мечети

СЕГОДНЯ 22:42 2019-10-28T22:46:11+03:00

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Эммануэль Макрон осудил нападение у мечети в городе Байонн. Вооруженный мужчина днем 28 октября начал расстреливать прихожан, он успел ранить двух человек, одного из них достаточно серьезно – пуля попала в грудь. Задержали нападавшего позже, он находился у себя в доме. Вероятно нападение 84-летний мужчина планировал заранее. В его машине нашли газовый баллон. Использовать его он, судя по всему, не успел. Установлена личность подозреваемого, но не его мотивы. Известно, что участвовал в местных выборах от «Нацфронта» в 2015 году.

Президент Франции прокомментировал случившееся в твиттер:

- Я решительно осуждаю отвратительное нападение, совершенное перед мечетью Байонна. Я мысленно с жертвами. Республика никогда не потерпит ненависти. Мы сделаем все, чтобы наказать виновных и защитить наших соотечественников мусульманской веры.

Поддержку мусульманской общине выразил также глава МВД Кристоф Кастанер через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU