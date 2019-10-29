Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-29T11:36:59+03:00

Появилась информация о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский осуществил тайный «манёвр» и совершил ночную поездку на передовую в Донбассе. Об этом сообщил бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

«Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?», — заявил экс-представитель Украины в эфире «Эспрессо ТВ».

По словам Бессмертного, поездка была очень опасной, поэтому те, кто ее устроил «не дружат с головой».

Когда украинский лидер совершил визит на передовую не сообщается.

Напомним, 26 октября в населенном пункте Золотое вооруженные националисты, которые препятствуют разводу войск, начали спорить с Зеленским. На следующий день глава националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к главе незалежной, в котором пригрозил вводом 10 тысяч солдат в Донбасс. Более того, радикалы опровергли сообщение Национальной полиции Украины о том, что они вывезли свое нелегальное вооружение из Золотого и заявили, что всегда готовы его применить «если потребуется».

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

ИСТОЧНИК KP.RU