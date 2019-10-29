2019-10-29T13:11:35+03:00
Политика

Киев заявил о начале разведения войск в Золотом

Вадим Пристайко объяснил задержку реализации «формулы Штайнмайера» ожиданием комментариев со стороны ОБСЕ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев заявил о начале разведение войск разведения войск в ЗолотомКиев заявил о начале разведение войск разведения войск в ЗолотомФото: REUTERS
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Киев приступил к разведению войск в населенном пункте Золотое, что предусмотрено «формулой Штайнмайера». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, объяснив задержку ожиданием реакции со стороны ОБСЕ.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ», - сказал глава МИД Украины.

Пристайко сообщил, что был выделен день на подготовку развода войск, следующим пунктом будет Петровское.

Напомним, подписание «формулы Штайнмайера» 3 октября вызвало серию массовых протестов в Киеве. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко и ультраправые националисты назвали это акцией «против капитуляции». Они требуют отметить предусмотренный «формулой» развод войск в Золотом и Петровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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