Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
Киев приступил к разведению войск в населенном пункте Золотое, что предусмотрено «формулой Штайнмайера». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, объяснив задержку ожиданием реакции со стороны ОБСЕ.
«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ», - сказал глава МИД Украины.
Пристайко сообщил, что был выделен день на подготовку развода войск, следующим пунктом будет Петровское.
Напомним, подписание «формулы Штайнмайера» 3 октября вызвало серию массовых протестов в Киеве. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко и ультраправые националисты назвали это акцией «против капитуляции». Они требуют отметить предусмотренный «формулой» развод войск в Золотом и Петровском.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»