Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-29T14:39:36+03:00

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Стрельба солдата-срочника в воинской части Забайкальского края является частным случаем, который следует тщательно расследовать, но делать заключение о необходимости реформировать армию неуместно. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это абсолютно частный случай, это трагедия. <...> Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 25 октября солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края. Погибли восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть сослуживцев. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным на такой шаг молодой человек пошел из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU