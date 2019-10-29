2019-10-29T14:39:36+03:00
Общество

Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье

Представитель Кремля отметил, что случившееся – частный случай
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Песков прокомментировал стрельбу солдата-срочника в ЗабайкальеПесков прокомментировал стрельбу солдата-срочника в ЗабайкальеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стрельба солдата-срочника в воинской части Забайкальского края является частным случаем, который следует тщательно расследовать, но делать заключение о необходимости реформировать армию неуместно. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это абсолютно частный случай, это трагедия. <...> Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 25 октября солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края. Погибли восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть сослуживцев. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным на такой шаг молодой человек пошел из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов