Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
Стрельба солдата-срочника в воинской части Забайкальского края является частным случаем, который следует тщательно расследовать, но делать заключение о необходимости реформировать армию неуместно. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это абсолютно частный случай, это трагедия. <...> Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», - сказал представитель Кремля.
Напомним, 25 октября солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края. Погибли восемь человек. Среди них двое офицеров и шесть сослуживцев. Еще двое получили ранения различной степени тяжести.
По предварительным данным на такой шаг молодой человек пошел из-за нервного срыва, связанного с личными проблемами.
ИСТОЧНИК KP.RU