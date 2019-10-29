Британский дайвер подал в суд Илона Маска из-за клеветы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-29T16:15:19+03:00

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Илон Макс предстанет перед судом по делу о клевете. Как сообщает газета Los Angeles Times, причиной стали заявления главы компании SpaceX в соцсетях, в которых он называет дайвера Вернона Ансуорта педофилом.

Конфликт межу ними начался еще в июне 2018 года. Дайвер собрал команду, чтобы помочь спасти 12 детей и тренера, которые оказались в затопленной пещере Таиланда. Ансуорт обнаружил местонахождение детей и собрал команду, чтобы вызволить людей. Маск прислал в помощь спасателям небольшую подводную лодку, продукт компании. Правда, использовать агригат дайверы не стали, Ансуорт сказал, что подводная лодка всего-лишь пиар трюк, применить по назначению ее невозможно.

Илон Макс принял это как оскорление и направила в СМИ обращения, в которых выдвинул теорию, что дайвер педофил, специально приехал в Таиланд, чтобы жениться на несовершеннолетней девочке. Такие же обвинени известный изобретатель публиковал в твиттер, правда, вскоре все удалил.

В ответ на это дайвер подал в суд на Илона Маска за клевету. Адвокаты главы компании SpaceX считают, что Ансуорт просто хочет денег.

- Насколько мы понимаем, несмотря на то, что Маск извинился, Ансуорт хочет извлечь выгоду из 15 минут славы, - сказал адвокат бизнесмена Алекс Спиро.

ИСТОЧНИК KP.RU