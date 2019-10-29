2019-10-29T16:28:46+03:00
Общество

Робот Федор не смог зайти в Google из-за «абсолютной честности»

Программа предложила ему ответить на вопрос, не робот ли он
Юлия САЛЬНИКОВА
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Федор запрограммирован на абсолютную честностьФедор запрограммирован на абсолютную честностьФото: сайт Роскосмоса.
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Робот-космонавт Федор рассказал в твиттер, что из-за «абсолютной честности», которую ему запрограммировали, он не смог войти в Google. В Сети Федор хотел почитать о новинках робототехники. Сделал запрос, а программа предложила ответить ему на вопрос, не является ли он роботом. Солгать Федор не смог.

- Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают, - написал он в твиттер.

Робот Федор следит не только за событиями в мире робототехники, но и читает новости российских СМИ. Недавно он отреагировал на публикации, в которых приводят слова премьер-министра. Дмитрий Медведев предложил отдать низкоквалифицированную работу роботам.

- Работа на орбите - это тоже низкоквалифицированный труд? – решил уточнить робот.

Федора, кстати, больше в космос не отправят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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