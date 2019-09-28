Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного расследования

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-28T19:25:38+03:00

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В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планируют начать уголовное расследование. Политика подозревают в злоупотреблении служебным положением в период с 2008 по 2016 год - тогда он занимал должность мэра Лондона.

Обвинения касаются связи Джонсона с молодой американской предпринимательницей Дженифер Акури. Согласно данным издания The Sunday Times, именно благодаря тесным отношениям с политиком женщина смогла получить 126 тысяч фунтов (155 тысяч долларов) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса.

Также Джонсон якобы помог бывшей модели попасть в состав трех британских деловых делегаций, посещавших Израиль, Малайзию, Сингапур и США, а взамен иногда наведывался к ней в квартиру.

Эти обвинения изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции, поскольку будучи мэром политик управлял работой правоохранительных органов. Сам премьер уверяет, что действовал в соответствиями с установленными правилами и не отступал от обычной практики, передает Financial Times.

Сайт kp.ru писал, что пресса всегда уделяла много внимания личной жизни Борис Джонсона. Политик дважды был женат, имеет пятеро детей и сейчас находится в процессе очередного развода. Бывшего мэра Лондона неоднократно ловили на изменах, и очередная любовница теперь, вероятно, станет его новой супругой.

ИСТОЧНИК KP.RU