2019-10-30T08:52:10+03:00
Общество

В Москве из-за снега и гололедицы прогнозируют «день жестянщика»

Днем температура опустится уже ниже нуля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Гололед может стать причиной аварий Фото: ГУ МВД по Кировской областиГололед может стать причиной аварий Фото: ГУ МВД по Кировской области
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В Москву пришло осеннее похолодание – температура воздуха впервые в дневные часы опустится ниже нуля. Как сообщают в Гидрометцентре, днем 30 октября будет от -1 до +1 градуса. Ожидается в среду мокрый снег с дождем. Осадки могут стать причиной аварий в столице – синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Из-за ветра, порывы которого достигают 17 метров в секунду, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Ветер может стать причиной падения деревьев и рекламных конструкций - москвичей просят быть осторожнее.

Осадки продолжатся до конца недели, в частности, в четверг пятницу будет идти снег.

К началу ноября в столице станет еще прохладнее. В пятницу ночные температуры достигнут -5 градусов. Днем температура будет держаться в районе около нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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