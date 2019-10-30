2019-10-30T15:05:39+03:00
В мире

В Таиланде для туристов откроют пещеру, в которой в 2018 году затопило детей с тренером

Год назад 12 школьников и их тренера по футболу удалось спасти
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во время спецоперации погиб один спасательВо время спецоперации погиб один спасательФото: REUTERS
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В Таиланде пещеру Тхам Луанг хотят сделать одной из достопримечательностей, доступных для туристов. В 2018 здесь проходила международная спасательная операция – 12 детей и их тренер по футболу оказались «заперты» в затопленной пещере. Их чудом удалось обнаружить. Дайвер после того, как появилось объявление пропаже целой команды детей, смог выйти на след школьников. Он собрал команду, чтобы вызволить пострадавших. Ребята были заложниками Тхам Луанг девять дней.

Как сообщает агентство новостей TNA, власти Таиланда приняли открыть пещеру для туристов, но только в «сухой сезон» - с ноября по май. Почти год пещера была закрыта – оттуда удаляли спасательное оборудование.

- В память о спасении был построен музей, а статуя бывшего военного моряка Самана Гунана, погибшего во время миссии, установлена перед пещерой, чтобы почтить его память, - сообщает издание.

Пещера будет открыта для туристов с 1 ноября. Национальный парк в провинции Чианграй ежедневно посещают порядка тысячи туристов. С открытием этого объекта, власти рассчитывают, гостей региона станет в разы больше.

Дети, спасенные в Тайланде впервые рассказывают о том, что пережили.Мальчики, которые провели в пещере десять дней, дают первую пресс-конференцию. Рассказывают как им удалось выжить. И как проходила спасательная операция

ИСТОЧНИК KP.RU

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