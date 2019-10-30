2019-10-30T18:02:00+03:00
Звезды

Актер Яременко о конфликте Вележевой рассказал о конфликте

В момент происшествия он был на борту самолета, который вылетал из Москвы в Израиль
Елена АКИМОВА
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Коллеги актрисы Вележевой рассказали о происшествии на борту самолетаКоллеги актрисы Вележевой рассказали о происшествии на борту самолетаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Российский актер Валерий Яременко рассказал о конфликте, который произошел на борту самолета «Москва-Тель-Авив» 30 октября.

Он вместе с коллегой Лидией Вележевой летел на гастроли и самолет задержали. Это вызвало гнев Вележевой и она устроила скандал. Командир корабля принял решение передать пассажирку полицейским.

На разрешение ситуации потребовалось больше часа, в итоге, по словам Яременко, все уладилось и экипаж авиалайнера стал готовиться к вылету.

- Мы взлетаем уже. Нас просят отключить телефоны. Конфликт произошел, но мы уже взлетаем, — пояснил артист Пятому каналу.

Вылетела оскандалившаяся актриса в Израиль или нет, точно не ясно. В Сети появились кадры, как ее выводят из самолета сотрудники полиции.

Пресс-атташе театра имени Евгения Вахтангова, где служит Вележева, отметила, что подобное не могло произойти. Елена Кузьмина отметила, что актриса не могла устроить дебош и всегда ведет вежливо и интеллигентно.

Сайт kp.ru сообщал, что актриса Лидия Вележева, которая зрителям известна по ролям в сериалах «Воровка», «Идиот» и «Убойная сила-6», не вылетела на гастроли в Тель-Авив, устроив скандал прямо перед взлетом.

Рейс Москва Тель-Авив задержали на несколько часов из-за неадекватного поведения актрисы Лидии Вележевой..

ИСТОЧНИК KP.RU

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