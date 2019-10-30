Путин усомнился, что Зеленский сможет «справиться» с националистами
Комментируя спор украинского президента Владимира Зеленского с вооруженными националистами, российский лидер Владимир Путин задался вопросом, сможет ли глава незалежной справиться с радикалами.
«Я не думаю, что я вправе давать оценки деятельности президента Украины и особенно его контактам с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать», - сказал президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам Путина, во всей этой ситуации вопрос в том, доведёт ли Зеленский до конца «то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать». А именно речь идет о разведении войск в Донбассе. «Это тянется годами», - заключил президент.
Напомним, 26 октября в Золотом вооруженные националисты, которые препятствуют разводу войск, начали спорить с президентом Украины. На следующий день глава националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к Зеленскому, в котором угрожал ввести 10 тысяч солдат в Донбасс.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вся эта перепалка «высветила» первоисточник проблем в Донбассе. Представитель Кремля подчеркнул, что решение всех вопросов возможно только после того, как украинский лидер заставит подразделения националистов выполнять собственные приказы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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