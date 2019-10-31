Премьер Норвегии не считает учения российских подлодок угрозой безопасности своей страны
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, комментируя сообщения об учениях российских атомных подводных лодок (АПЛ) «Нижний Новгород» и «Псков» в Норвежском и Баренцевом морях, сказала, что эти маневры не угрожают национальной безопасности королевства, но правительство страны «реалистично» оценивает ситуацию.
«Мы непосредственно не ощущаем какую-то угрожающую ситуацию, но у нас реалистический подход, мы понимаем, как мы расположены, что нам необходима оборона и что для этого существует наше членство в НАТО», - заявила норвежский премьер.
Эрна Сульберг напомнила о сентябрьских учениях кораблей Военно-морского флота России, предположив, что подобные маневры проводятся с целью «демонстрации силы».
«Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой», - приводит ее слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в октябре норвежский МИД заявил, что несмотря на все нынешние противоречия между Западом и Москвой в Осло не рассматривают нашу страну в качестве угрозы. Во внешнеполитическом ведомстве королевства добавили, что с Россией следует поддерживать политический диалог.
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ИСТОЧНИК KP.RU