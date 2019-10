Трамп наградил с помощью фотошопа собаку, которая участвовала в ликвидации аль-Багдади

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-31T11:54:07+03:00

Дональд Трамп поделился в твиттер фотографией, на которой он награждает медалью собаку – участницу спецоперации в Идлибе. Напомним, армейского пса американский лидер назвал героем, когда рассказывал о ликвидации аль-Багдади.

Главарь запрещенной в России организации «Исламское государство» уничтожен войсками США на минувшей неделе. Пес погнался за террористом, который пытался скрыться через тоннель. Аль-Багдади взорвал на себе жилет смертника. Во время взрыва пес пострадал, но как позже рассказал президент, спустя несколько дней животное пошло на поправку и готовится вернуться на службу.

Изображение «награждения» подготовил новостной сайт The Daily Wire, как сообщает The New York Times. Трампу фотография понравилась и он поделился ей в твиттер:

- Спасибо Daily Wire. Очень мило, но «живая» версия Конана отправится с Ближнего Востока в Белый дом где-то на следующей неделе! – написал президент.

Ранее американские власти отказывались называть кличку собаки.

В оригинале фото, из которого сделали коллаж, Трамп награждает Почетной медалью Джеймса МакКлаугана, отставного армейского медика.

Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади.Подробности операции американского спецназа раскрыл 30 октября глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи

