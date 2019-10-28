В Пентагоне рассказали о состоянии пострадавшей при ликвидации аль-Багдади собаки

СЕГОДНЯ 22:58 2019-10-28T23:03:26+03:00

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После того, как Дональд Трамп рассказал детали спецоперации по ликвидации аль-Багдади, журналисты стали интересоваться состоянием пострадавшей собаки. Со слов президента США дрессированный пес, который находится вместе с военными в Сирии, погнался за террористом по тоннелю. Когда главарь запрещенной в России организации «Исламское государство» взорвал пояс смертника, то собака получила ранения.

Генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что пес восстанавливается. Но американские военные не готовы публиковать фото собаки:

- Мы защищаем личность собаки, - приводит слова Милли телеканал Fox News.

Министр обороны Марк Эспер вместе с Милли провел в понедельник 28 октября брифинг. Журналистам рассказали, что у США есть фото и видео спецоперации в Идлибе. Напомним, Дональд Трамп допустил, что часть материалов после рассекречивания будет опубликована.

На брифинге Милли подтвердил, что тело аль-Багдади действительно уничтожено. Его похоронили в море, также как и Усаму бен Ладена, чтобы могила не стала место поклонения для последователей.

ИСТОЧНИК KP.RU