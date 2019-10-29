2019-10-29T09:10:15+03:00
В мире

Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

А вот кличку четвероногого солдата держат в строжайшем секрете
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Этот четвероногий солдат лично принимал участие в ликвидации "Террориста №1". ФОТО: https://twitter.com/realDonaldTrumpЭтот четвероногий солдат лично принимал участие в ликвидации "Террориста №1". ФОТО: https://twitter.com/realDonaldTrump
Изменить размер текста:

Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Четвероногий солдат одним из первых «вошел в тоннель», где прятался террорист. Когда аль-Багдади взорвал жилет смертника, пес находился рядом и получил ранения. Но, к счастью, травмы оказались не очень серьезными и жизни животного ничего не угрожает.

Снимок Дональд Трамп опубликовал на своей официальной странице в Twitter. А вот называть имя героя не стал – это секретная информация и разглашению она не подлежит.

Лидер террористической организации был уничтожен 26 октября. Коалиция, во главе которой стоит США, провела спецоперацию в сирийском Идлибе. В итоге «террорист № 1» ушел из жизни, заявили в Вашингтоне.

Тем не менее, до сих пор остаются сомнения, что США занимались в регионе спецоперации именно этим, многие не верят, что аль-Багдади погиб и считают это пиаром Дональда Трампа. Российская сторона подтвердила, что в указанный день в Идлибе были замечены американские самолеты, но цели полетов остались неизвестными. В Штатах пока не предоставляют подтверждение тому, что террорист мертв: от его тела избавились, прихватив только образцы ДНК, сообщает Пятый канал.

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов
В Еврокомиссии недовольны результатами переговоров России и Украины по газу
В России могут вдвое сократить количество моногородов
На Филиппинах произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8
Минэкономразвития предложил подход к учету бедности в РФ
Британские эксперты рассказали, как снизить риск развития инсульта
Депутат Верховной рады предсказал Украине поражение в "газовой войне" с РФ
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о возвращении фашизма на Украину
В Великобритании скончался мужчина, застрявший на высокой дымовой трубе
В Евросоюзе призвали Киев и Москву подписать транзитное соглашение
Глава МВД Украины заявил, что поддерживает батальон "Азов"
В "Нафтогазе" работают над новым иском к "Газпрому"
Посольство РФ раскритиковало Штаты за "негуманное и жестокое обращение" к Ярошенко
Сценаристы сериала "Игра престолов" признались фанатам в своей некомпетентности
Британские парламентарии не поддержали Джонсона по досрочным выборам
Начальники генштабов США и РФ провели телефонные переговоры
Палата представителей США впервые проголосует в четверг по резолюции об импичменте Трампа
В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету
В Пентагоне рассказали о состоянии пострадавшей при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент Франции пообещал защитить мусульман после расстрела у мечети
США «избавились» от тела аль-Багдади