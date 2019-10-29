Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-29T09:10:15+03:00

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Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Четвероногий солдат одним из первых «вошел в тоннель», где прятался террорист. Когда аль-Багдади взорвал жилет смертника, пес находился рядом и получил ранения. Но, к счастью, травмы оказались не очень серьезными и жизни животного ничего не угрожает.

Снимок Дональд Трамп опубликовал на своей официальной странице в Twitter. А вот называть имя героя не стал – это секретная информация и разглашению она не подлежит.

Лидер террористической организации был уничтожен 26 октября. Коалиция, во главе которой стоит США, провела спецоперацию в сирийском Идлибе. В итоге «террорист № 1» ушел из жизни, заявили в Вашингтоне.

Тем не менее, до сих пор остаются сомнения, что США занимались в регионе спецоперации именно этим, многие не верят, что аль-Багдади погиб и считают это пиаром Дональда Трампа. Российская сторона подтвердила, что в указанный день в Идлибе были замечены американские самолеты, но цели полетов остались неизвестными. В Штатах пока не предоставляют подтверждение тому, что террорист мертв: от его тела избавились, прихватив только образцы ДНК, сообщает Пятый канал.

ИГ* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU