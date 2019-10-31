«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-31T15:44:45+03:00

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За Лидию Вележеву, которая 30 октября устроила дебош в самолете, вступился ее супруг Алексей Гуськов. Он уверен, что его вторую половинку не так поняли и все произошедшее не так страшно, как пытаются преподнести данный факт.

Когда Лидию вытаскивали из самолета сотрудники полиции, Алексей был на озвучании и даже не предполагал, что в столичном аэропорту кипят такие страсти.

- Я ничего не знал о произошедшем, а когда включил телефон, то посыпались сообщения. Долго не мог дозвониться до Лидии, - рассказывает Гуськов mk.ru.

Когда же супругам удалось связаться, то Лидия рассказала о произошедшем, «она рыдала».

Всему виной нервное напряжение, уверен Гуськов. Актриса летела на спектакль в Тель-Авив, самолет долго не мог вылететь, пассажиров «загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили».

В итоге нервы у именитой пассажирки сдали, она выпила снотворное, но организм среагировал не так, как должен был.

Представьте себе - человек летит на спектакль.

- Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, - комментирует Гуськов.

О дальнейших действиях актерской четы пока не известно, не исключено, что Вележева напишет жалобу по факту произошедшего.

Кстати, на гастроли вместе с актрисой летели Мария Порошина и Валерией Яременко, позже актер рассказал о дебоше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741023" frameborder="0"></iframe> Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU