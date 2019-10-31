ИГ* подтвердило смерть главаря аль-Багдади

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-31T18:56:16+03:00

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Боевики запрещенной в России террористической организация «Исламское государство» признали смерть своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает связанное с ИГИЛ* агентство AMAQ.

Террористы ИГИЛ* уже успели найти преемника аль-Багдади. На замену ему придет Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Напомним, 27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп торжественно объявил, что американским военным удалось уничтожить аль-Багдади. Глава Белого дома поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за содействия в ликвидации террориста.

США заплатит 25 тысяч долларов соратнику аль-Багдади за помощь в спецоперации. Он предоставил американцам план здания, где находился главарь ИГИЛ*, маршрут передвижения группы по Сирии. Тело аль-Багдади американские военные выбросили в море, чтобы избежать поклонения.

* Террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU