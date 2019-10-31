2019-10-31T18:56:16+03:00
В мире

ИГ* подтвердило смерть главаря аль-Багдади

Боевики уже нашли приемника лидеру группировки [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
ИГ* подтвердило смерть их главаря аль-БагдадиИГ* подтвердило смерть их главаря аль-БагдадиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Боевики запрещенной в России террористической организация «Исламское государство» признали смерть своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает связанное с ИГИЛ* агентство AMAQ.

Террористы ИГИЛ* уже успели найти преемника аль-Багдади. На замену ему придет Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Напомним, 27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп торжественно объявил, что американским военным удалось уничтожить аль-Багдади. Глава Белого дома поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за содействия в ликвидации террориста.

США заплатит 25 тысяч долларов соратнику аль-Багдади за помощь в спецоперации. Он предоставил американцам план здания, где находился главарь ИГИЛ*, маршрут передвижения группы по Сирии. Тело аль-Багдади американские военные выбросили в море, чтобы избежать поклонения.

* Террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Пентагон опубликовал видео уничтожения Аль Багдади, Москалькова предложила засчитывать декрет в рабочий стаж, 50% российских школьников считают себя патриотами

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На модернизацию первичного звена медицины выделят 550 млрд рублей
Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте Трампа
Роман Зобнин возвращается в стартовый состав "Спартака" в матче против "Ростова"
Минздрав опроверг информацию о снижении числа врачей в 54 регионах
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин удивил стартовым составом на игру против "Спартака"
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года
Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс
На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой
Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band
Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»
Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море
Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем
Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности
На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку
Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»
Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября
В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей