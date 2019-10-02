2019-10-02T14:08:40+03:00
В мире

Бэнкси запустил собственный бренд и открыл выставочный зал

Работы самого таинственного художника современности теперь можно приобрести через интернет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бэнкси начал продавать свои работыБэнкси начал продавать свои работыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Британский уличный художник Бэнкси (Banksy) запустил собственный бренд и открыл выставочный зал для своих работ.

Небольшой "музей" будет работать в одном из заброшенных магазинов лондонского района Кройдон под торговой маркой Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт"). Он просуществует всего несколько недель, а потом будет закрыт.

Сам художник в своем Instagram рекомендует посещать это место ночью. Среди представленных в зале экспонатов пуленепробиваемый жилет, созданный специально для выступления британского хип-хоп музыканта Stormzy, мультипликационный персонаж Тони Тигр с пачки хлопьев компании Kellogg's, чашки и тарелки с созданными Бэнкси персонажами, а также подписанные им баллончики из-под краски.

Торговая марка появилась на фоне борьбы с незаконным использованием работ художника Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Торговая марка появилась на фоне борьбы с незаконным использованием работ художникаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приобрести что-то связанное с творчеством британского активиста можно через интернет в онлайн-магазине, который заработал примерно в одно время с выставкой. Цены на товары начинаются от 10 фунтов (12 долларов).

Решение о создании торговой марки было принято в рамках борьбы с продажей продукции с изображениями работ Бэнкси без его разрешения. Сайт kp.ru писал, что из-за того, что художник остается инкогнито, часто возникают скандальные ситуации вокруг использования его творений.

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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