Президент Сирии усомнился в ликвидации главаря ИГ*
Президент Сирии Башар Асад усомнился в правдивости заявлений представителей Соединенных Штатов о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Он отметил, что пока нет никаких доказательств смерти террориста, а о «помощи» Дамаска в спецоперации США сирийские власти узнали только из СМИ.
«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет», - сказал Асад в интервью государственным телеканалам САР.
Сирийский лидер подчеркнул, что пока жива террористическая идеология, общую ситуацию не изменит ни смерть аль-Багдади, ни даже всех боевиков, передает РИА Новости.
Между тем, как писал сайт kp.ru, 31 октября представители ИГИЛ* признали, что лишились своего главаря, и уже назвали имя его преемника.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
Аль-Багдади уничтожен в результате операции США на северо-востоке Сирии, заявил Трамп.
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ИСТОЧНИК KP.RU