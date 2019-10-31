Президент Сирии усомнился в ликвидации главаря ИГ*

СЕГОДНЯ 23:25 2019-10-31T23:25:07+03:00

Асад отметил, что пока нет никаких доказательств смерти аль-Багдади, а о своей «помощи» США в операции Дамаск узнал из СМИ

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Президент Сирии Башар Асад усомнился в правдивости заявлений представителей Соединенных Штатов о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Он отметил, что пока нет никаких доказательств смерти террориста, а о «помощи» Дамаска в спецоперации США сирийские власти узнали только из СМИ.

«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет», - сказал Асад в интервью государственным телеканалам САР.

Сирийский лидер подчеркнул, что пока жива террористическая идеология, общую ситуацию не изменит ни смерть аль-Багдади, ни даже всех боевиков, передает РИА Новости.

Между тем, как писал сайт kp.ru, 31 октября представители ИГИЛ* признали, что лишились своего главаря, и уже назвали имя его преемника.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740406" frameborder="0"></iframe> Аль-Багдади уничтожен в результате операции США на северо-востоке Сирии, заявил Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU