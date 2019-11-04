2019-11-04T20:50:32+03:00
Общество

Путин ввел штрафы за продажу и производство порошкового алкоголя

Сумма штрафов достигает полумиллиона рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Порошки для разведения с водой под запретомПорошки для разведения с водой под запретомФото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с тем, что в России введен запрет на производство и продажу порошкового алкоголя, президент подписал закон об установлении штрафов за нарушение этого правила. Документ Владимир Путин подписал 4 ноября, закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кодекс об административных правонарушениях дополнили новой статьей. Теперь, за производство или продажу порошкового алкоголя виновнику, если это физическое лицо, грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 20 до 50 тысяч. Максимальный штраф, от 200 до 500 тысяч рублей, вводят для юридических лиц. Кроме того, продукцию завода или торговой точки, где «сухой алкоголь» продавали, могут конфисковать.

Ранее законопроект одобрили в Госдуме. Запрет объясняют тем, что порошковый алкоголь может быть опасен, человек в случае неверной дозировки при разбавлении водой получает серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того потребители могут и вовсе не разбавлять порошок, а употреблять его в сухом виде, что тоже опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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