В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-05T15:05:56+03:00

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Строительство Вашингтоном двух новых военных баз является неприемлемой попыткой незаконно закрепиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным местных источников агентства Anadolu, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, около пункта Сур, была замечена американская строительная техника, тяжёлое вооружение и боеприпасы, а также от 250 до 300 военнослужащих.

При этом в Вашингтоне уже не скрывают, что остались в стране только из-за нефти. Так президент США Дональд Трамп в открытую заявил, что в Сирии США интересует нефть, а не контроль границ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741956" frameborder="0"></iframe> Лавров о долгосрочном взаимодействии с США по Сирии.Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки совершают "непоследовательные действия" в вопросе нормализации сирийского вопроса (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU