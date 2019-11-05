2019-11-05T15:05:56+03:00
Политика

В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии

Соединённые Штаты попытаются закрепиться в нефтеносных районах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Соединённые Штаты попытается закрепиться в нефтеносных районахСоединённые Штаты попытается закрепиться в нефтеносных районахФото: REUTERS
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Строительство Вашингтоном двух новых военных баз является неприемлемой попыткой незаконно закрепиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным местных источников агентства Anadolu, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, около пункта Сур, была замечена американская строительная техника, тяжёлое вооружение и боеприпасы, а также от 250 до 300 военнослужащих.

При этом в Вашингтоне уже не скрывают, что остались в стране только из-за нефти. Так президент США Дональд Трамп в открытую заявил, что в Сирии США интересует нефть, а не контроль границ.

Лавров о долгосрочном взаимодействии с США по Сирии.Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки совершают "непоследовательные действия" в вопросе нормализации сирийского вопроса (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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