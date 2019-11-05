Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-05T15:14:58+03:00

Президент Турции также подчеркнул, что не будет спрашивать разрешение у США на покупку российских военных самолетов

Изменить размер текста: A A

Вместо отвода курдов из зоны безопасности военные США вместе с ними патрулируют территорию. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил американцев в несоблюдении соглашения по Сирии. Напомним, меморандум о взаимопонимании подписан в Сочи 22 октября. Согласно документу военные действия в регионе прекращаются, из зоны безопасности произведен отвод сил военных, на границе Сирии и Турции начинается патрулирование – эти обязанности на себя взяла армия Анкары и российские военные полицейские. Однако, в США сообщили, что покидать Сирию не намерены. Их интерес не столько в контроле границы, сколько в нефти – здесь расположены крупные нефтяные месторождения.

- Сегодня началось второе совместное патрулирование в рамках нашего соглашения с Россией. К сожалению, США отдельно проводит патрулирования с террористической группировкой YPG (силами самообороны сирийских курдов). А ведь они должны были уйти! Как США это объяснят? Такого в нашем соглашении нет, - приводит слова турецкого президента РИА Новости.

Эрдоган также ответил журналистам на вопрос, станет ли Турция согласовывать с США возможную покупку военных самолетов у России. На это турецкий лидер напомни, что в свое время страна просила у США продать системы ПВО Патриот, но тогда американский конгресс не одобрил сделку.

- Но ты мне не продаешь то, что мне нужно, а потом требуешь, чтобы я брал у тебя разрешение – это нарушение суверенитета страны. Мы не та страна, которая такое допустит, - приводит его слова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU