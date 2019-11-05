Умер генерал Наговицын: Во время пятидневной войны в Южной Осетии он ежедневно докладывал о ходе конфликта

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-05T15:30:50+03:00

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Умер генерал-полковник Анатолий Наговицын. Это он в 2008 году ежедневно докладывал, а иногда и по несколько раз в день, на брифингах о ходе конфликта в Южной Осетии. Напомним, в ночь на 8 августа грузинские войска совершили вооруженное нападение на Южную Осетию. В республику, где проживало много граждан России, Москва направил войска. В этой пятидневной войне погибли больше тысячи человек. Россия потеряла 72 военных. В конце августа, 26 числа, Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

- Ушел из жизни Анатолий Алексеевич, 52-го года рождения. Знаю, что болел, - сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Накануне военного конфликта Наговицын назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. В этой должности он регулярно сообщал о ситуации в Южной Осетии.

Его прозвали "рупор войны с Грузией". В 2012 году Наговицын ушел на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU