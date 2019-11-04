2019-11-04T23:11:59+03:00
В мире

В иске к «Газмпрому» украинская компания «Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф

Ранее украинская компания направила в Стокгольмский арбитражный суд иск на 12 миллиардов долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Нафтогаз" обратился в Стокгольмский суд с иском против российской компании"Нафтогаз" обратился в Стокгольмский суд с иском против российской компанииФото: EAST NEWS
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Руководство украинской компании «Нафогаз» раскрыли детали иска, который они на прошлой неделе направили в Стокгольмский арбитражный суд. Напомним, компания хочет получить т «Газпрома» 12 миллиардов долларов в качестве компенсации. В частности речь идет о компенсации за отказ пересмотреть тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года – за это «Нафтогаз» хочет немногим больше 11 миллиардов. Еще 213 миллионов долларов украинская компания планирует взыскать за то, что с марта 2018 года по сентябрь 2019, Украина покупала газ на европейском рынке, это дороге вышло, хотят компенсировать затраты.

В понедельник 4 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что главное требование – пересмотреть тарифы на транзит газа через Украину:

- «Нафтогаз» отправил российской компании запрос о пересмотре тарифа с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года. Именно с этой даты и до окончания контракта (1 января 2020 года) мы сейчас и требуем пересмотреть транзитный тариф, - приводит его слова ТАСС.

Судебная тяжба между компаниями идет не первый год. В 2018 году Стокгольмский арбитражный суд вынес решение- «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Иск был все о тех же компенсациях. Российская компания не согласилась и начала процедуру расторжения договора, были встречные иски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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