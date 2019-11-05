Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре

СЕГОДНЯ 20:46 2019-11-05T20:47:34+03:00

Профессор воронежского госуниверситета пожаловалась, что в вузе всего шесть бюджетных мест для филологов

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Президент раскритиковал главу Минобрнауки Михаила Котюкова за правила при распределении бюджетных мест в вузах. Во вторник 5 ноября в Москве прошло заседание совета по русскому языку, на встрече присутствовал президент Владимир Путин. Главе государства преподаватель воронежского госуниверситета Людмила Кольцова пожаловалась, что в вузе всего шесть бюджетных мест по специальности филология. При этом согласно требованиям министерства в группе должно быть 12 человек, то есть еще шесть человек – это студенты, поступившие ан коммерцию.

Котюков объяснил, что количество бюджетных мест определяется «конкурсным распределением», остальные места распределяют на коммерческой основе, в том числе с привлечением потенциальных работодателей.

- Какие здесь работодатели по русскому языку? Что, муниципалитет будет направлять, или поселок? – приводит комментарий Владимира Путина ТАСС. - Как вузу сформировать группу в магистратуре, когда министерство дает всего шесть бюджетных мест, предполагая, что еще шесть человек придут за свой счет учиться, это же не какая-то модная специальность, приносящая высокий доход.

Министр оправдался, что формируют группы, основываясь на статистике за последние три года. Президент раскритиковал главу ведомства за то, что министерство опирается только на «голую статистику» и за нежелание понимать, что происходит в реальной жизни.

- Вносите изменения и потом доложите мне, как вы изменили, потому что это смешно, - заключил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU