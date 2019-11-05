2019-11-05T22:36:47+03:00
В мире

«С народом надо иногда советоваться»: Медведчук рекомендовал Зеленскому принять закон о референдуме

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» дал совет президенту Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАССГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС
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Виктор Медведчук считает важным принятие закона о референдуме в Украине. По мнению главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», это даст возможность народу высказать своем мнение.

Сам Медведчук считает, что украинцы могли бы сами определить, надо ли стране вступать в НАТО или насколько необходима земельная реформа. Власти Украины никак не могут определиться, кому продавать землю. Президент Владимир Зеленский заявил – покупателями могут быть только украинцы и украинские компании. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал о праве на покупку для иностранных фирм, если они последние три года работают на территории страны и платят налоги.

- Можно быть слугой народа и можно сколько угодно кичиться от этого «высокого» звания слуги, но с народом иногда надо советоваться. Вот такой закон является первоочередным, потому что это, собственно, документ, второй по значению, после основного закона, то есть после конституции, - приводит слова Медведчука телеканал «112.Украина».

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что если новые украинские власти продолжат "хаотично вносить изменения" в конституцию, то от нее, по его словам, останутся "рожки да ножки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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