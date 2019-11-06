2019-11-06T10:30:49+03:00
В мире

Трамп одобрил расширение военной операции в Сирии для безопасности нефтяных месторождений

На курдской территории могут остаться до 800 американских военных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп одобрил расширение военной операции для кражи нефти в СирииТрамп одобрил расширение военной операции для кражи нефти в СирииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной операции по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на источник, американские войска заняли значительную часть курдских территорий от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, где продолжат кражу нефти.

В агентстве отмечают: изначально распоряжение американского лидера предполагало, что основная часть более 1,2 тысячи военнослужащих США, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой. Однако источник сообщает, что на данной территории могут остаться до 800 американских военных, в том числе около 200 солдат на базе «Ат-Танф».

Напомним, ранее в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в районе населенного пункта Сур, была замечена строительная техника, тяжёлое вооружение и боеприпасы, а также от 250 до 300 военнослужащих Соединенных Штатов.

Глава Белого Дома уже не скрывают, что американцы остались в Сирии только из-за нефти. Он в открытую заявил, что США не интересует контроль границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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