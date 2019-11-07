2019-11-07T08:47:15+03:00
В мире

Американский истребитель F-16 выронил учебную ракету над Японией

Японское Минобороны потребовало от ВВС США предоставлять всю информацию по данному делу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американский истребитель F-16 выронил учебную ракету над ЯпониейАмериканский истребитель F-16 выронил учебную ракету над ЯпониейФото: REUTERS
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Истребитель F-16 военно-воздушных сил Соединенных Штатов выронил учебную ракету во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори.

Как сообщает японское общественное телевидение, ракета упала вечером 6 ноября вне установленной зоны учебных полетов. В настоящий момент никакой информации о пострадавших и повреждениях не поступало, ведут поиск снаряда.

В связи с инцидентом началось военное расследование. В Министерстве обороны Японии ждут дополнительной информации по данному делу и требуют от американской стороны предоставлять все данные в оперативном режиме.

Напомним, в прошлом году американский истребитель F-15 разбился у берегов Японии в море неподалеку от острова Окинава. Крушение военного самолета произошло сразу после взлета с аэродрома. Незадолго до этого потерпел крушение F/A-18 Hornet у побережья Флориды. Затем F-16 разбился в штате Невада, после еще один истребитель F-16 рухнул в Аризоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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