Судьбу российского хакера Никулина решат в США в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-07T11:38:30+03:00

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Американский суд вынесет приговор россиянину Евгению Никулину, который обвиняется в хакерских атаках на крупные компании, в марте 2020 года.

Планировалось, что заседание присяжных состоится в январе, но его перенесли на начало весны. Сейчас защита россиянина готовится к самой главной битве, на кону срок, который может получить Никулин.

Адвокат Аркадий Бух рассказывает, что в американской судебной практике были случаи, когда за подобные преступления приговаривали к 30-40 годам тюрьмы.

Но по подсчетам правозащитника, Никулину может грозить не более дести лет, хотя даже этот срок может оказаться критичным, так как психологическое состояние заключенного оставляет желать лучшего.

— Уже в 7:30 утра в Сан-Франциско 9 марта начнется выбор жюри присяжных. Это и считается началом суда, который, предположительно, продлится около 10 дней. После 20 марта присяжные получат несколько дней на обдумывание своего вердикта, — заявил «Известиям» Аркадий Бух.

Пока прокуратура не сбрасывает со счетов возможность сделки со следствием. Это обеспечит россиянину меньший срок, но обязывает признать свою вину. На этот шаг Евгений Никулин идти не торопится, он настаивает на своей непричастности ко всем обвинениям.

- Состояние здоровья не позволяет вести адекватный диалог с властями. Никулину сейчас очень тяжело, он хочет домой, в Россию. Семья, конечно, его сильно поддерживает. Я вижу, что клиент находится в глубокой депрессии, замкнулся, ушел в себя, — добавил адвокат.

Россиянин Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге. По запросу американских спецслужб его передали США. Прокуратура обвиняет его в краже личных данных американских граждан. Сам Никулин утверждает, что от него требуют признаться во вмешательстве в выборы в США.

В 2018 году россиянина перевели в госпиталь исправительного учреждения Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелесе. Здесь он почти два месяца проходил психиатрическое обследование, в заключении медики указали, что пациент вменяем и готов предстать перед судом присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU