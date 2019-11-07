Порошенко переоформил корпорацию Roshen на старшего сына

СЕГОДНЯ 20:56 2019-11-07T21:01:21+03:00

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Петр Порошенко передал права правления корпорацией Roshen сыну Алексею. Напомним, по решению Киевского суда на имущество бывшего президента Украины и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» наложен арест. Дело, на основании которого произошел арест имущества, касалось «легализации и отмывания преступных доходов и неуплате налогов». Но это не единственная статья закона, которую по версии следователей нарушил Порошенко. Он фигурирует в деле о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов.

В ноябре Порошенко принял решение переоформить корпорацию, занимающуюся кондитерским бизнесом на сына Алексея. Частью этого бизнеса Алексей Порошенко уже владел, речь идет о Центрально-Европейской кондитерской компании, которая входит в Roshen. Как сообщает издание "Новое время", в пресс-службе корпорации отказались объяснять причины смены владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU