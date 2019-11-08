2019-11-08T10:43:23+03:00
В мире

США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»

Однако большинством голосов комитет ГА ООН принял российскую резолюцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США оказались поддержать резолюциюВ США оказались поддержать резолюциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ООН приняли резолюцию против героизации нацизма несмотря на то, что две страны, США и Украина, высказались против. Автором документа выступили представители России. Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов заявил, что в России считают «кощунственными и недопустимыми» попытки оправдать нацизм. С этим явлением предложено бороться «на всех уровнях».

- До сих пор находятся те, кто в угоду собственным политическим конъюнктурным интересам пытается … фальсифицировать историю, доказать, что идеология национал-социализма имела право на существование, - приводит слова эксперта ТАСС.

Представители стран ООН поддержали предложение. Против выступили только США и Украина. Представитель штатов признал, что в Америке осуждают героизацию нацизма, но с резолюцией не согласны. В предложении усмотрели якобы попытку дезинформировать европейские страны по отношению к соседним государствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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