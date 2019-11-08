Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за «Северного потока 2»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-08T14:28:23+03:00

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Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток 2». Как сообщает Bloomberg, штраф составит 44 миллиона долларов.

Причиной стало «отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода» - компания якобы обошла запрет UOKiK на совместную деятельность и сотрудничала в рамках проектного финансирования.

Напомним, в Германии предложили разработать поправки к закону о газовой директиве Евросоюза. Благодаря изменениям строительство «Северного потока 2» станет возможно в это стране, входящих в еврозону. Речь идет о том, чтобы обойти ряд существующих запретов. Например, дать право Германии размещать на своей территории газопровод компании, которая представляет страну, не являющуюся членом ЕС. Еще одно существующее ограничение газовой директивы – одна и та же компания не может одновременно владеть газопроводом и поставлять по нему газ.

В пятницу 8 ноября договориться членам немецкого парламента не удалось. Заседание перенесено на другую дату. В Украине тем временем готовятся опротестовать через суд решении Германии, в случае если законопроект о строительстве «северного потока 2» будет одобрен.

ИСТОЧНИК KP.RU