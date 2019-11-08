Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
Эво Моралес заявил, что его выбрал народ и призвал сторонников поддержать начатый им процесс перемен
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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что, несмотря на требования оппозиции и протесты, которые охватили страну 20 октября после выбором главы государства, он не намерен покидать свой пост. Более того лидер страны также призвал своих сторонников «защищать начатый им процесс перемен и культурно-демократическую революцию».
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ИСТОЧНИК KP.RU