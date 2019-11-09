2019-11-09T07:27:29+03:00
В мире

Помпео назвал американским проектом достижение стабильности на Украине

Госсекретарь заявил, что Вашингтон помогают незалежной противостоять «российской агрессии»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госсекретарь США Майк Помпео.Госсекретарь США Майк Помпео.Фото: REUTERS
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Соединённые Штаты «очень привержены» идеи достижения и обеспечения стабильности на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

«Это проект, над которым мы работаем», - сказал американский госсекретарь, отвечая на вопрос о степени приверженности Вашингтона стабильности в незалежной.

Помпео также отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже «дважды или трижды» помогал Киеву и предоставлял вооружения для защиты от «российской агрессии».

«Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины», - добавил он.

Напомним, в конце августа глава Белого дома приостановил выделение военной помощи Украине и распорядился пересмотреть выдачу военной помощи украинской стороне. Это объяснили коррупцией в незалежной. Изначально сумма финансирования в 2019 году должна была составить 250 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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