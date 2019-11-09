2019-11-09T09:15:15+03:00
В мире

Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме

Накануне мужчина навестил основателя WikiLeaks [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Отец Джулиана Ассанжа заявил, что его сын может умереть в тюрьмеОтец Джулиана Ассанжа заявил, что его сын может умереть в тюрьмеФото: REUTERS
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Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть.

«Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследования за раскрытие военных преступлений», - сообщил мужчина изданию Daily Mail после того, как два дня назад навестил сына в лондонской тюрьме, где «столкнулся с горькой правдой».

Шиптона добавил, что «это не горькое разочарование отца, это просто факт».

Напомним, в конце октября защита журналиста просила отложить слушания на три месяца из-за сложности уголовного дела, требующего большого количества документов. До этого в слушаниях основатель Wikileaks участвовал в слушаниях по видеосвязи из-за плохого самочувствия. По той же причине некоторые слушания переносились.

На данный момент австралийский журналист, обвиняемый в шпионаже и публикациях секретной информации находится в тюрьме в Лондоне.

Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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