Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть.
«Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследования за раскрытие военных преступлений», - сообщил мужчина изданию Daily Mail после того, как два дня назад навестил сына в лондонской тюрьме, где «столкнулся с горькой правдой».
Шиптона добавил, что «это не горькое разочарование отца, это просто факт».
Напомним, в конце октября защита журналиста просила отложить слушания на три месяца из-за сложности уголовного дела, требующего большого количества документов. До этого в слушаниях основатель Wikileaks участвовал в слушаниях по видеосвязи из-за плохого самочувствия. По той же причине некоторые слушания переносились.
На данный момент австралийский журналист, обвиняемый в шпионаже и публикациях секретной информации находится в тюрьме в Лондоне.
Джулиан Ассанж в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU