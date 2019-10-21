2019-10-21T15:00:10+03:00
В мире

Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца

Основатель Wikileaks прибыл в лондонский суд вместе с адвокатами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа протестуют у здания Вестминстерского магистратского суда в ЛондонеСторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа протестуют у здания Вестминстерского магистратского суда в ЛондонеФото: REUTERS
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Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит отложить слушания на три месяца из-за большого количества документов и сложности самого уголовного процесса. Затрагиваемые в деле вопросы требуют сбора большого количества доказательств и тщательного исследования адвокатами.

Об этом было сказано в понедельник, 21 октября, во время очередных технических слушаний в магистратском суде Вестминстера в Лондоне. Их целью является определение повестки будущих заседаний. В зале присутствует сам обвиняемый - Джулиан Ассанж.

Сайт kp.ru писал, что до настоящего момента австралийский журналист участвовал в слушаниях по видеосвязи из-за плохого самочувствия. Обвиняемый в шпионаже и публикациях секретной информации основатель сайта-разоблачителя находится в британской тюрьме.

"Только на прошлой неделе нам были переданы документы (по делу), они отправляются по почте, а Ассанж в тюрьме не имеет доступа к компьютеру. Вопросы, затрагиваемые в этом деле, сложные", - цитирует РИА Новости адвоката Ассанжа.

Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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