МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-09T10:21:25+03:00

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В Вашингтоне заявили, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета комплекса «Искандер-М» 9М729, а другое оружие. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду», - передает слова замглавы МИД газета «Коммерсант».

Рябков отметил, что Вашингтон отказывается объяснить, о каком именно оружии идет речь.

Напомним, что договор прекратил действовать в конце августа 2019 года по инициативе Вашингтона, который объявил о своем выходе из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив при этом Москву в нарушении соглашений.

В сентябре президент России Владимир Путин направил в ряд стран-членов альянса предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нереальным такие условия и от имени альянса снова обвинил Москву в нарушение ДРСМД .

ИСТОЧНИК KP.RU