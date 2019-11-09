2019-11-09T10:21:25+03:00
Политика

МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД

По словам замглавы ведомства, Штаты отказываются объяснить из-за чего расторгли договор
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Рябков сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМДРябков сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Вашингтоне заявили, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета комплекса «Искандер-М» 9М729, а другое оружие. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду», - передает слова замглавы МИД газета «Коммерсант».

Рябков отметил, что Вашингтон отказывается объяснить, о каком именно оружии идет речь.

Напомним, что договор прекратил действовать в конце августа 2019 года по инициативе Вашингтона, который объявил о своем выходе из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив при этом Москву в нарушении соглашений.

В сентябре президент России Владимир Путин направил в ряд стран-членов альянса предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нереальным такие условия и от имени альянса снова обвинил Москву в нарушение ДРСМД .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
"Партийные мероприятия должны поддерживать нацпроекты": самарский губернатор рассказал, над чем будет работать "Единая Россия"
У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом
В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино
Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печени
Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине
Помпео назвал американским проектом достижение стабильности на Украине
Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы "самая большая ложь"
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет создали украинцы
Шесть российских фильмов попали в список претендентов на "Золотой глобус"
Бывший мэр Нью-Йорка вступил в предвыборную гонку
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Катрин Денев идет на поправку после инсульта
Китайские издания рассказали о погоне американских F-35 за Ту-160
В первый день продаж пассажиры купили больше 3,5 тысяч билетов на поезд в Крым
Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Испанский суд отпустил сына и жену бывшего чиновника Минкультуры РФ
В Париже за покупку психотропных веществ задержали известного британского рокера
Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
В Кабмине установили размеры пособий по безработице на 2020 год
"Кино про однополую любовь": В Грузии проходят акции протеста у кинотеатров после премьеры фильма
В Пентагоне заявили, что США не получают никакой прибыли от сирийской нефти
Зеленский заявил, что разведение сил у Золотого прошло без происшествий
Генпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна
Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей