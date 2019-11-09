2019-11-09T15:24:30+03:00
Общество

Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку

Экзамен состоял из тестов и сочинения по заданной теме, рассказали в Сбербанке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языкуИскусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языкуФото: EAST NEWS
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Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку и набрал достаточно баллов, чтобы поступать в университет – 63 балла из 100. Об в кулуарах конференции AI Journey этом рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В этом году наша конференция проходит в нескольких форматах, в частности, мы проводим международное онлайн-соревнование, в котором участникам нужно создать алгоритмы прохождения ЕГЭ по русскому языку. Если оценивать результаты прохождения ИИ экзамена по пятибалльной шкале, то это твердая четверка», - сказал он, добавив, что «искусственный интеллект набрал необходимое количество баллов для поступления в вуз».

Экзамен состоял из тестов и сочинения по заданной теме, причем тесты для робота были с повышенным уровнем сложности, передает РИА Новости.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в компании Microsoft заявили, что по внедрению различных умных устройств Россия обогнала США и Европу: искусственный интеллект используют 30% крупных российских компаний, а средний показатель для США и Европы — 22,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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