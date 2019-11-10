Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-10T08:38:08+03:00

При геномном редактировании исчезает до 99 процентов вирусных частиц

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Российские ученые разработали новые подходы для лечения хронического гепатита В, которые позволяют вылечить болезнь без воздействия на геном человека. Разработка велась в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования», - передает РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

По словам Поповой, новый способ лечения обеспечивает исчезновение до 99 процентов вирусных частиц. Она отметила, что институт Роспотребнадзора впервые в России разработал и внедрил в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, которые позволяют определять мутации устойчивости гепатита В к противовирусной терапии.

Попова сообщила, что на данный момент ведомство утвердило 190 подобных элементов

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году российские ученые Роспотребнадзора разработали лекарство против гепатита В. Сейчас начались доклинические испытания этих препаратов на животных. На российском фармацевтическом рынке лекарства должны появиться в ближайшие пять лет.

Напомним, в настоящее время есть медикаменты, подавляющие вирус, но при этом он остается в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU