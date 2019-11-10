2019-11-10T08:38:08+03:00
Общество

Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита В

При геномном редактировании исчезает до 99 процентов вирусных частиц
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Российские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита ВРоссийские ученые разработали новые подходы для лечения гепатита ВФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Российские ученые разработали новые подходы для лечения хронического гепатита В, которые позволяют вылечить болезнь без воздействия на геном человека. Разработка велась в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования», - передает РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

По словам Поповой, новый способ лечения обеспечивает исчезновение до 99 процентов вирусных частиц. Она отметила, что институт Роспотребнадзора впервые в России разработал и внедрил в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, которые позволяют определять мутации устойчивости гепатита В к противовирусной терапии.

Попова сообщила, что на данный момент ведомство утвердило 190 подобных элементов

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году российские ученые Роспотребнадзора разработали лекарство против гепатита В. Сейчас начались доклинические испытания этих препаратов на животных. На российском фармацевтическом рынке лекарства должны появиться в ближайшие пять лет.

Напомним, в настоящее время есть медикаменты, подавляющие вирус, но при этом он остается в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студию Warner Brothers в Калифорнии эвакуировали из-за лесного пожара
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Украинский вице-премьер заявил, что нужно "научиться жить" рядом с Россией
Китайское издание предрекло захват Калининграда за два дня
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить на спортивные товары
Умер Роберт Фриман, автор обложек для альбомов The Beatles
Сообщения о минировании двух ТЦ в Москве оказались ложными
Нового председателя партии Зеленского изберут на съезде в Киеве
Трамп заявил, что не планирует связывать жизнь с телевидением после президентства
Базовая модель пикапа Tesla будет стоить 50 тысяч долларов
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В России готовится план приватизации на 2020-2022 годы
Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели
В Москве скончался Павел Пичугин, известный как Паша «Фейсконтроль»
Трамп пообещал обнародовать расшифровку разговора с Зеленским, о котором «никто не знает»
В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение
Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии
Мара Багдасарян уверяет, что ее отца лишили гражданства незаконно
"Спартак" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Крыльев Советов" 1:0
СКР: Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Элисты
Путин призвал обеспечить максимальную свободу для творчества и лучшие условия для стартапов
В Польше по запросу России задержали одного из лидеров украинских националистов
Чемпион мира по футболу Шюррле вошел в заявку "Спартака" на матч против "Крыльев Советов"
«Он сумасшедший»: Выпускница истфака СПбГУ рассказала о доценте, задержанном с отрубленными руками
Лучший бомбардир Премьер-Лиги Соболев с первых минут начнет игру за "Крылья Советов" против "Спартака"