"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра
Российский лидер рассказал, что накануне подписал приказ о награждении композитора самым высоким орденом страны - Андрея Первозванного
"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский лидер Владимир Путин поздравил с 90-летием советского и российского композитора Александру Пахмутову прямо со сцены Большого театра в Москве.
Президент РФ произнес очень трогательную речь, в которой рассказал о больших заслугах Александры Николаевной перед Родиной и соотечественниками.
- Хочу Вас поблагодарить за все, что Вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это не преувеличение. Многие поколения наших граждан по жизни идут с Вашей музыкой, - подчеркнул Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU