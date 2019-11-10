СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-10T17:29:29+03:00

"Ваша музыка проникает в самую душу": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем на сцене Большого театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 90-летием советского и российского композитора Александру Пахмутову прямо со сцены Большого театра в Москве.

Президент РФ произнес очень трогательную речь, в которой рассказал о больших заслугах Александры Николаевной перед Родиной и соотечественниками.

- Хочу Вас поблагодарить за все, что Вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это не преувеличение. Многие поколения наших граждан по жизни идут с Вашей музыкой, - подчеркнул Путин.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU