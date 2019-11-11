2019-11-11T13:47:50+03:00
Политика

Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины

На место Андрея Геруса пришел Алексей Перевезенцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Герус после драки с Олегом ЛяшкоГерус после драки с Олегом ЛяшкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности своего представителя в кабинете министров. Указ от 11 ноября был опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в кабинете министров", - говорится в документе.

Другим указом на освободившийся пост был назначен Алексей Перевезенцев.

Адрес Герус стал представителем Зеленского 22 мая 2019 года. Он также является советником президента по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе политик подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Потасовка произошла в киевском аэропорту "Борисполь". Бывший депутат Верховной Рады набросился на Геруса из-за планов по возобновлению импорта электроэнергии из России.

Драка Олега Ляшко с Андреем Гарусом в киевском аэропорту Борисполь .Перепалку с потасовкой сняли на видео очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU

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