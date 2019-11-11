Зеленский сменил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности своего представителя в кабинете министров. Указ от 11 ноября был опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в кабинете министров", - говорится в документе.
Другим указом на освободившийся пост был назначен Алексей Перевезенцев.
Адрес Герус стал представителем Зеленского 22 мая 2019 года. Он также является советником президента по вопросам энергетики и коммунальных услуг.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе политик подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Потасовка произошла в киевском аэропорту "Борисполь". Бывший депутат Верховной Рады набросился на Геруса из-за планов по возобновлению импорта электроэнергии из России.
Драка Олега Ляшко с Андреем Гарусом в киевском аэропорту Борисполь .Перепалку с потасовкой сняли на видео очевидцы
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»