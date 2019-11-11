2019-11-11T15:35:41+03:00
Политика

Россия и Турция проводят четвертое совместное патрулирование в Сирии

Протяженность нового маршрута составляет около 80 км
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкие и российские военные машины на совместном патрулированииТурецкие и российские военные машины на совместном патрулированииФото: REUTERS
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Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование нового приграничного района Сирии. В этот раз оно проходит по маршруту общей протяженностью около 80 км.

Колонна стартует от пункта перехода Шейрек в западном, а затем и в восточном направлении вдоль границы с Турцией. В состав патруля войдут бронированные автомобили "Тигр", БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой погранслужбы - всего восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих.

За обеспечение контроля движения колонны будет отвечать беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который передает данные в штаб в режиме реального времени.

Сайт kp.ru писал, что патрулирование сирийской территории проводится в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, благодаря которому удалось прекратить военные действия со стороны Анкары в рамках операции "Источник мира".

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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