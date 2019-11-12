2019-11-12T02:37:28+03:00
Политика

Экс-президент Эквадора назвал отставку Моралеса государственным переворотом

Рафаэль Корреа отметил, что именно так подобную ситуацию расценили бы в любой другой стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Эквадора Рафаэль КорреаБывший президент Эквадора Рафаэль КорреаФото: REUTERS
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Отставка президента Боливии Эво Моралеса – это ни что иное, как государственный переворот, считает бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

«Когда главнокомандующий ВС призывает избранного на демократических выборах действующего президента страны с мандатом до 2020 года подать в отставку — как ещё это называть? Как бы это назвали в Боливии, Бельгии, Китае, где-либо ещё? Государственным переворотом, разумеется», - заявил он в интервью телеканалу RT.

Рафаэль Корреа добавил, что подобная ситуация недопустима в «правовом конституционном государстве», но «поскольку действия разворачиваются в Боливии и против Эво Моралеса, все закрывают на это глаза».

Ранее президент США Дональд Трамп, как писал сайт kp.ru, назвал отставку лидера Боливии«поворотным моментом для демократии в Западном полушарии», а также «важным сигналом» для «незаконных» властей Венесуэлы и Никарагуа

Напомним, Эво Моралес оставил свой пост в результате массовых беспорядков, которые сотрясают Боливию уже третью неделю. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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