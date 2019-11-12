В России предложили ввести паспортный контроль в интернете

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-12T09:44:08+03:00

В России предложили ввести «пропускной режим» при получении доступа в интернет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доступ в Сеть будет предоставляться после введения данных документа, удостоверяющего личность

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Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков предложить ввести паспортный контроль для получения доступа в интернет. Соответствующая инициатива направлена руководству Государственной думы и Совета Федерации.

По задумке автора документа, для того, чтобы выйти в Сеть, пользователь должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность. При этом несовершеннолетние россияне будут проходить регистрацию по паспортам родителей или законных представителей.

Правило предлагается распространить на пользование не только домашними сетями, но и общественными.

"Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых - незамедлительно установить виновного", - цитирует ТАСС текст обращения Янсукова.

По мнению президента ассоциации, таким же образом можно будет оградить подростков и незащищенных граждан от негативного влияния "всемирной паутины".

Сайт kp.ru писал, что ранее о персональной идентификации в интернете говорил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его мнению, введение таких ограничений неизбежно и понадобится в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU