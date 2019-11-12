2019-11-12T09:44:08+03:00
Общество

В России предложили ввести паспортный контроль в интернете

Доступ в Сеть будет предоставляться после введения данных документа, удостоверяющего личность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В России предложили ввести «пропускной режим» при получении доступа в интернетВ России предложили ввести «пропускной режим» при получении доступа в интернетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков предложить ввести паспортный контроль для получения доступа в интернет. Соответствующая инициатива направлена руководству Государственной думы и Совета Федерации.

По задумке автора документа, для того, чтобы выйти в Сеть, пользователь должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность. При этом несовершеннолетние россияне будут проходить регистрацию по паспортам родителей или законных представителей.

Правило предлагается распространить на пользование не только домашними сетями, но и общественными.

"Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых - незамедлительно установить виновного", - цитирует ТАСС текст обращения Янсукова.

По мнению президента ассоциации, таким же образом можно будет оградить подростков и незащищенных граждан от негативного влияния "всемирной паутины".

Сайт kp.ru писал, что ранее о персональной идентификации в интернете говорил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его мнению, введение таких ограничений неизбежно и понадобится в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КС счел законным изъятие имущества у родных и друзей коррупционеров
Мужчина «из мести обществу» в детсаду Китая облил детей щелочью : пострадал 51 ребенок
Украинский миллионер считает, что Зеленского погубят «любимые друзья»
Командир "Исламского джихада" погиб при атаке израильтян на сектор Газа
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Казахстане
Эксперты вычислили самый фотографируемый город России
Венеция запретит круизным судам заходить в исторический центр города
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст жителей Дальнего Востока
Трамп запретил делать заявления по инциденту в Керченском проливе
Экс-президента США Джимми Картера опять положили в больницу
Не менее 26 человек погибли в результате циклона "Булбул" в Бангладеш
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе
Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков
В Саудовской Аравии заявили, что нефтедобыча в России – одна из самых дорогих в мире
Моралес объявил согражданам, что вылетает в Мексику
Вице-премьер Украины рассказал, когда закончится воображаемая «война с Россией»