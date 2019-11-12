«Семейка Адамс» обошла «Малефисенту» по сборам уикенда

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-12T11:24:25+03:00

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Лидером кинопроката по итогам прошлых выходных стала «Семейка Адамс». За субботу и воскресенье картина собрала 132 миллиона рублей.

На второй строчке расположился «Доктор Сон», прямое продолжение «Сияния» Стэнли Кубрика, тоже по роману Стивена Кинга – 122 млн рублей.

Третья позиция у картины «Малефисента: Владычица тьмы». За выходные картина история про злую фею собрала 90 млн рублей, повысив общую сумму сборов до 1,8 миллиарда.

А вот отечественный комедийный исторический детектив с элементами мистики «Девятая» Николая Хомерики показал не очень хорошие результаты. Несмотря на поддержку со стороны кинотеатров и большое количество сеансов, фильм принес только 36 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в целом посещаемость кинотеатров упала. В октябре каждый уикенд билеты приобретали по 3,3–3,8 млн человек, а на ноябрьские праздники кино посмотрели более 6 миллионов человек, то сейчас эта цифра на отметке в 2,5 миллиона зрителей, пишет газета «Известия».

Ранее посетители кинотеатров отметили завуалированный феминистический посыл и излишние страдания, которыми полна вторая часть истории о фее Малефисенте. Многеи остались недовольны сценарием, но игра Анджелины Джоли никого не оставила равнодушным.

ИСТОЧНИК KP.RU